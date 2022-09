Via degli Scortici. Dal campetto scende un fiume d’acqua che mette in difficoltà le macchine in salita. E quel muro...

Via degli Scortici. Dal campetto scende un fiume d’acqua che mette in crisi le macchine in salita. E quel muro…pericolante?

Robusto acquazzone, intorno alle 11 di stamane, e il solito fiume d’acqua che scende a precipizio dal soprastante campetto, mettendo in difficoltà gli automezzi in salita con gli pneumatici che scivolano sull’asfalto. Una situazione che si ripete ad ogni rovescio e cui occorre porre rimedio.

Peraltro si infradicia quel muro di sostegno la cui stabilità viene messa a rischio.

Ci riferiamo in particolare alla porzione ad angolo fra via degli Scortici e le scalette che risalgono per via della Pergola. Qui la fessurazione del paramento murario è veramente imponente e richiede un’accorta verifica tecnica in ordine al rispetto di criteri di staticità e sicurezza.

C’è da aggiungere che anche le robuste radici dei lecci si insinuano nelle connettiture delle pietre minandone la stabilità. Occorre un controllo e un eventuale intervento di messa in sicurezza.