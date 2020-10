Via degli Scortici… come all’acquagym. Vetture che sbandano in discesa e altre che non ce la fanno a salire. Occorre canalizzare, altrimenti la circolazione diventa a rischio. È bastata la pioggia intensa che si è protratta per una mezz’ora, ieri, a far capo dalle 12. L’acqua dal campetto da basket si è precipitata verso la ringhiera che si affaccia sul muro di via degli Scortici. Il tutto facilitato dal dislivello che comporta un salto, capace di imprimere una certa violenza. Qui – fra la lapide bilingue sino-latina e lo specchio parabolico – si è rovesciata una cascata d’acqua.

Le foglie del boschetto di lecci hanno impedito il graduale deflusso della pioggia accumulata. Tanto che, l’acqua ristagnante in quantità ha forzato l’ostacolo e cominciato a scrosciare sul muro, arrivando fino alla strada. Con un salto che la faceva giungere ad impegnare l’intera carreggiata. Una vera e propria cascatella, bella da vedere… pericolosa da affrontare. Abbiamo visto un pedone fare un salto all’indietro e darsela a gambe sulle scalette di via della Pergola.

Agli Scortici (antico nome dei macelli cittadini) si sono trovati in difficoltà sia i veicoli in salita dal Bulagaio, sia quelli in discesa verso il viale Sant’Antonio e il parcheggio omonimo. Sbandate, pneumatici che scivolavano, auto fuori controllo hanno rischiato di scontrarsi. Fortunatamente, a quell’ora, l’entità della circolazione era piuttosto ridotta, ma il rischio comunque c’è stato. E pure elevato. Cosa occorre fare? In primis, tenere pulita e sgombra dal fogliame la parte in alto. Quindi convogliare adeguatamente le acque, con una calata che conduca l’acqua in fognatura, onde evitare situazioni del tipo di quella da noi verificata e documentata.

Un ultimo suggerimento. È ora di potare drasticamente quei lecci che di fatto oscurano gli appartamenti al primo piano della vicina via della Pergola. Gli abitanti se ne lamentano da tempo e sarebbe il caso di ascoltarne/assecondarne le legittime richieste.