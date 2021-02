Non c'è due senza tre... straniero 40enne a rischio terza espulsione da Perugia

E' stato fermato dai Carabinieri di Perugia in via Curtatone

Due decreti di espulsione incassati nel giro di 14 anni, eppure è riuscito sempre ad evitare il ritorno in Patria. L'ultimo risale al settembre scorso con tanto di firma del Questore. Ma lo hanno ritrovato nei giorni scorsi andare a spasso a Perugia in via Curtatone. I Carabinieri erano rimasti insospettiti dal suo atteggiamento preoccupato che lo aveva portato ad accelerare il passo quando ha visto le divise. Un volta fermato, dai controlli incrociati, si è risaliti a suo curriculum con diversi precedenti e due espulsioni. E' stato di nuovo denunciato per violazione della Legge sull’immigrazione. Aperto di nuovo procedimento di espulsione per un 40enne del Kossovo. Il terzo, come già scritto.