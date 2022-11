Via Cortonese, 30enne mezzo nudo e ubriaco trovato a barcollare in mezzo alla strada: soccorso e multato

Mentre gli agenti della Volante erano impegnati in una serie di controlli per arginare le "piaghe criminali" rispettivamente furti e spaccio, si sono imbattuti in via Cortonese a Perugia in una persona che si aggirava a torso nudo e con evidenti difficoltà nel mantenere l’equilibrio. Dopo averlo avvicinato, gli agenti hanno identificato l’uomo – un cittadino italiano, classe 1988 – che in evidente stato di ebbrezza aveva difficoltà sia a parlare che camminare. Al 34enne è stato prestato soccorso e messo in sicurezza ma alla fine i poliziotti sono stati costretti ad applicare la legge: è stato sanzionato in quanto colto sulla pubblica via in stato di manifesta ubriachezza. Sanzione da 50 fino a 300 euro.