LA CURIOSITA' Via Cortonese, fermato ad un posto di blocco: multa da oltre 5mila euro e una denuncia

La patente era scaduta nel 2020 e non era riuscito più a rinnovarla per via del mancato superamento dell’esame sull’idoneità tecnica. Ma per tre anni aveva continuato a guidare prima facendo finta di aver smarrito il documento, ottenendo un foglio dalle forze dell'ordine, che poi una volta scaduto ha modificato per prolungare la validità. Un giochetto che è stato smascherato quando in via Cortonese è stato fermato dalla Polizia in un posto di blocco di routine.Gli agenti hanno subito riscontrato che la denuncia di smarrimento era stata alterata rispetto all’originale attraverso la modifica della data di rilascio e di scadenza della patente. Da qui l'inizio di sanzioni pesantissime e una denuncia a carico di un 53enne perugino: denuncia per il reato di falso in atto pubblico; multa di 5.100 euro per guida senza patente perché mai conseguita e per finire fermo amministrativo dell'auto