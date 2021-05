Via Cortonese, non si ferma all'alt della Polizia e scatta l'inseguimento: arrestato pregiudicato

Inseguimento in via Cortonese dopo che la Polizia ha intercettato un'auto che andava ad una velocità folle e che non si è fermata all'alt degli agenti. Il fatto è avvenuto questa notte. I poliziotti sono riusciti a fermare la corsa del mezzo ma il conducente è riuscito a scappare a piedi. Grazie ai documenti lasciati nell'auto si è risaliti immediatamente al soggetto che è stato poi ammanettato poco dopo mentre cercava di entrare nella sua abitazione. Si tratta di un cittadino di 30 anni, con molti precedenti di Polizia. Non si è fermato all'alt della Polizia perchè in teoria oltre che al coprifuoco doveva anche rispettare gli arresti domiciliari. L'uomo è stato arrestato e rischia di finire in cella.