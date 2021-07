Via Campo di Marte, super multa e denuncia per possesso di coltello: minorenne fermato

Durante un controllo anti-criminalità avvenuto in via Campo di Marte, la Volante ha fermato due ragazzi, entrambi minorenni italiani, a bordo di un motorino. Il giovane che era alla guida al momento di fermarsi ha cercato di disfarsi di un coltello a serramanico gettandolo per terra. L’oggetto una volta recuperato è stato sottoposto a sequestro e il minore denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il motorino è risultato privo di copertura assicurativa e il minore che lo guidava era sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita. Per tali violazioni amministrative sono scattate multe per 6mila euro