Controlli di notte a Perugia, i carabinieri fermano clandestino: nuova espulsione per un 31enne

Continuano i controlli nell'area di Fontivegge da parte delle forze dell'ordine. Nella rete dei controlli dei Carabinieri nella notte di Halloween è finito un cittadino straniero che era sprovvisto di documenti. L'uomo si aggirava con fare sospetto in via Campo di Marte prima di essere fermato e identificato. I carabinieri sono comunque riusciti a risalire all'identità dello straniero: si tratta di 31enne tunisino, residente a Perugia e con diversi precedenti penali. Proprio per la sua condotta era stato espulso dal Questore lo scorso 20 luglio ma l'uomo non se ne era mai andato. Nuova denuncia e nuovo iter per l'espulsione che stavolta verrà effettuato con accompagnamento coatto.

