Residenti costretti a non uscire la sera e impossibilitati a dormire la notte: chiuso il circolo etnico della discordia in via Campo di Marte

Alla fine dopo scontri tra clan, ubriachezza molesta a tutte le ore, schiamazzi notturni e minacce ai residenti che osavano denunciare un clima orribile - tantissime le segnalazioni nel mese di giugno - è stato chiuso dal Questore per 30 giorni il negozio-circolo etnico ritrovo di avventori pericolosi e pregiudicati. Molti cittadini sono stati costretti per settimane a non uscire la sera per via dei disordini e delle risse a colpi di coltello o bottiglie. Scrivono dalla Questura: "un clima che ha reso insostenibile la permanenza nelle proprie abitazioni per i residenti della zona, ma limitandone anche la libertà di uscire in sicurezza".

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, infatti, in diverse occasioni sono dovuti intervenire a notte inoltrata per schiamazzi provenienti dall’interno del locale e per episodi di rissa. Dalle attività investigative condotte, gli operatori hanno riscontrato che l’esercizio era luogo di abituale ritrovo da parte di persone pregiudicate e irregolari sul territorio nazionale. Lo stesso locale, infine, era già stato destinatario di un provvedimento di chiusura per venti giorni – ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. – lo scorso 15 aprile.

"Il reiterarsi degli episodi - hanno concluso nella nota i vertici della Questura - in un lasso di tempo così breve all’interno dello stesso locale, il grave allarme sociale suscitato nella collettività e la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno indotto il Questore di Perugia a disporne l’immediata chiusura per un periodo di 30 giorni".