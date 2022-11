Anziana si ritrova la Polizia in casa dopo aver forzato il portone: "Ma cosa volete da me?". Tutta colpa degli apparecchi acustici non messi

"Perché siete entrati in casa mia forzando la porta di casa?". Con un mix di stupore e paura una signora perugina di 72 anni, residente in via Campo di Marte, si è trovata in casa alcuni poliziotti e i Vigili del Fuoco. Le forze dell'ordine - piacevolmente sorpresi di aver trovato la donna viva e vegeta, dopo i mille tentativi andati a vuoto di contattarla - hanno spiegato alla donna che avevano forzato il portone blindato per verificare lo stato di salute della signora dopo la denuncia del marito della figlia che aveva più volte provato a chiamare la suocera al telefono senza mai ottenere risposta.

Dopo diverse ore e numerosi tentativi si era rivolto alla Questura. La donna non aveva risposto neanche al campanello. Pensando il peggio è scattata l'operazione per forzare la porta dell'appartamento. La donna ha raccontato ai poliziotti che, quella sera, era andata a dormire senza l’apparecchio acustico e per questo motivo non aveva sentito né le chiamate al telefono, né gli operatori bussare. Chiarito l’equivoco e constatato che la 72enne era in buone condizioni di salute, gli agenti hanno informato il genero sul ritrovamento.