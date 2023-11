Torna a crescere l'allarme furti in appartamento: un palo e due ladri in azione. "Ho sorpreso ladri-acrobati forzare una finestra"

Torna a salire l'allarme furti in abitazione a Perugia in particolare in centro storico. Sono già diverse le denunce e le segnalazioni che nelle ultime settimane si stanno accumulando e tutte riportano elementi simili, importanti da tenere conto per cercare di arginare la piaga dei ladri in casa. Da quanto si apprende: operano di solito in 3 (un palo a guardia dell'ingresso del palazzo o della via e due che entrano negli alloggi), l'orario oscilla tra le 17.30 e le 19, si fanno strada soprattutto forzando le finestre degli appartamenti al primo o secondo piano, i raid durano un paio di minuti in tutto dato che puntano soprattutto alle camere da letto (dove si ritiene custodire soldi, orologi e gioielli). L'ultimo assalto in ordine di tempo, per quanto ci riguarda, arriva direttamente dal centro storico e si riferisce ad un fatto avvenuto ieri tra le 18,20-18,25 in una traversa di via Bonazzi. "Mentre tornavo a casa - ha scritto a noi una nostra lettrice - ho scoperto due persone, con il volto travisato, che scalando una gronda, stavano provando ad entrare nell'appartamento davanti al mio. Alcune settimane fa sono entrati nella mia abitazione nella stessa maniera. E' importante informare dei pericoli i cittadini per cercare di arginare in tutti i modi questo drammatico crimine".