Vetro spaccato all'auto parcheggiata in piazza Martinelli a San Sisto

Spaccata senza rubare nulla all'interno dell'auto parcheggiata in piazza Martinelli a San Sisto. L'episodio è avvenuto questa mattina presto, prima dell'apertura degli uffici.

L'auto era in sosta in piazza Valentino Martinelli, vicino alla biblioteca Sandro Penna. La proprietaria è stata avvertita da un'amica che andando al lavoro e ha visto il finestrino infranto.

Da una prima ricognizione della proprietaria non sarebbe stato rubato nulla, come segnalato anche in denuncia in Questura.

Ipotesi di una vendetta o di un dispetto?