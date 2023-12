Vetri in frantumi, razzia tra le auto in sosta in viale Roma a Perugia

Auto prese di mira dai ladri in viale Roma. Vetri spaccati, cassetti portaoggetti svuotati e tanti danni.

È stata una notte terribile in centro storico con diversi tentativi di effrazione alle auto, con diverse serrature danneggiate per entrare nell’abitacolo. A qualcuno è andata anche peggio, con il vetro in frantumi per rubare qualche spicciolo dentro l’auto e centinaia di euro di danni.

I ladri hanno colpito nella notte, lasciando una scia di vetri in frantumi e danni. Non si conosce l’entità del furto, ma non deve trattarsi di una somma di rilievo né di oggetti di valore.

I malviventi hanno avuto anche il tempo di rovistare nel vano portaoggetti e nel bagagliaio. Non è la prima volta che al Borgo Bello vengono compiute scorrerie di questo genere. Qualche settimana fa, proprio su Perugia Today, alcuni residenti avevano segnalato effrazioni nella auto in sosta ai Tre Archi, in alcuni casi per dormire all’interno della vettura per il freddo, in altri casi per rubare qualche monetina lasciata nell’abitacolo.