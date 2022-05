Vergognosa discarica di rifiuti a Ponzano Veneto: l'inchiesta del traffico di rifiuti porta a Foligno. Trovati scontrini

Una montagna di rifiuti abbandonati in una zona di campagna del comune di Ponzano Veneto, provincia di Treviso, sono oggetto di una indagine ancora aperta ma che, al momento, porta diretti in provincia di Perugia, in particolare a Foligno. Andiamo per ordine: a denunciare l'episodio è stato il sindaco, Antonello Baseggio: "Non è il solito sacchetto di chi per pigrizia non vuole recarsi nei centri di raccolta differenziata e nemmeno di chi pensa di pagare meno le proprie immondizie. Qui si tratta di un abbandono pensato e pianificato! Quintali di immondizia derivante da uno street food o da una festa organizzata che molto probabilmente ha dato incarico ad una ditta o ad un soggetto per lo smaltimento delle immondizie". Si tratta dunque di una discarica pensata, progetta a fine di lucro per smaltire per conto terzi quintali di rifiuti non differenziati.

"Andremo fino in fondo e lo farò anche personalmente perché questo gesto non rimanga impunito. Sono di moda ora feste organizzate ed eventi gestiti da procacciatori di stand e prodotti tipici ma se questo poi si traduce in guadagni ed utili a scapito degli altri comuni o dell'ambiente... allora non ci sto": ha concluso il sindaco. Ma perchè da Ponzano Veneto si indaga e si sospetta su una festa o più eventi effettuati a Foligno? Dai tantissimi sacchi neri sono usciti fuori degli scontrini, più di uno, che riconducono chiaramente ad un'attività di Foligno. Che in attesa di chiusura di indagine censuriamo come Perugiatoday.it rispettando il diritto alla difesa del locale in questione. Anche perchè alcuni scontrini, senza verifiche sul campo di eventuali eventi effettuati, possono essere a loro volta spazzatura gettata da avventori in altri luoghi e altri contesti. Resta comunque insolito il ritrovo di più scontrini... di un unico locale distante centinaia e centinaia di chilometri.