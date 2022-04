"Vendo cambio e riduttore per fuoristrada a metà prezzo", ma è una truffa: scovato e sotto processo

L’affare corre sul web, ma bisogna stare attenti perché non sempre quello che si legge nel testo dell’annuncio o si vede in foto è reale.

Come nel caso di un cambio con riduttore per fuoristrada ben tenuto e offerto ad un prezzo veramente fuori mercato, per quanto basso. Secondo la Procura di Perugia, infatti, si tratterebbe di una trappola, una truffa che avrebbe fatto guadagnare chi ha messo l’annuncio e rimanere a mani vuote chi lo ha comperato.

Un uomo, difeso dall’avvocato Diego Ruggeri, è finito sotto processo per truffa perché “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, consistiti nel dire falsamente che gli vendeva un cambio T175 con riduttore Dana 300, nel riceverne il corrispettivo e nel non inviare” l’oggetto, inducendo in errore il compratore, si “procurava l’ingiusto profitto di 550 euro con pari danno alla persona offesa”.

L'uomo è stato rintracciato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia della vittima.

L’acquirente raggirato si è affidato all’avvocato Fulvio Carlo Maiorca per costituirsi parte civile per essere risarcito.