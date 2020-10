Vendita del patrimonio pubblico, a Gualdo all'asta un casolare con corte e due magazzini

La Usl Umbria 1 ha messo in vendita in località San Lazzaro alle porte di Gualdo Tadino alcune strutture abitative. L’avviso è stato già pubblicato sul B.U.R. dell’Umbria in “Serie Avvisi e Concorsi” del 08/09/2020 N. 44 oltre che sul sito istituzionale https://albopretorio.uslumbria1.it/albo_auslumbria1/public/ (Albo pretorio pubblicazioni in corso ed Amministrazione Trasparente) dove si trovano anche gli stampati per la partecipazione alla gara. vIl compendio immobiliare è formato da un fabbricato uso abitativo (ex colonico) con tre annessi agricoli dei quali due allo stato di rudere (già adibiti a magazzini - rimessa attrezzi), il tutto con corte pertinenziale ad uso esclusivo. L’importo posto a base di gara è di € 233.530,00. Il termine di scadenza per la partecipazione alla gara è fissato alle ore 13 del 12 novembre. Entro tale termine, quindi, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Usl Umbria 1 tramite raccomandata a/r il plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara (documentazione amministrativa e offerta economica contenute in due distinte buste), rigorosamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

