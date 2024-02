Vende 20mila videogiochi copiati illegalmente: sotto processo per violazione del diritto d'autore

Un 46enne campano, difeso dagli avvocati Giuseppe De Lio e Capasso, è stato citato direttamente a giudizio per violazione a fini di lucro della legge sul diritto d’autore, avendo posto “in commercio 34 supporti contenenti 21.080 software di videogiochi simili a Nintendo senza averne diritto, essendo indebitamente registrati”.

La Procura di Perugia lo accusa anche del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, sempre per aver messo in vendita i videogiochi registrati illegalmente, in quanto “opere dell’ingegno e prodotti industriali con nome, marchio e segno distintivo entertainment system simile a Nintendo, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine e provenienza dell’opera e del prodotto”.

Fatti accertati a Perugia il 2 novembre del 2022. Risulta parte offesa la React BV, delegata da Nintendo of America e da Nintendo Europe.