Vende una console inesistente a più acquirenti: sotto processo per truffa

Mette in vendita online una console da gioco inesistente e sparisce con i soldi, 36enne finisce sotto processo con l’accusa di truffa e sostituzione di persona.

L’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, non è comparso davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia in quanto detenuto a Poggioreale per altra causa, ma deve rispondere dell’accusa di truffa “per essersi procurato l’ingiusto profitto consistito nel ricevere quale pagamento per l’acquisto di una console Play Station 4 la somma di 240 euro”, inducendo in errore l’acquirente. L’imputato avrebbe promesso, sulla base dei contatti online con il compratore, “l’invio del suddetto bene, ma consegnato”.

L’episodio sarebbe avvenuto a Perugia l’11 luglio del 2019.

La stessa console, rivelatasi inesistente, sarebbe stata venduta a un altro acquirente il 12 novembre del 2019, questa volta a prezzo scontato, cioè a 220 euro. Merce venduta e mai consegnata.

La Procura di Perugia contesta all’imputato anche il reato di sostituzione di persona perché “al fine di procurarsi l’ingiusto profitto” avrebbe assunto “la falsa identità” di una persona ignara di tutto.