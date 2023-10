Condanna eccessiva per pochi capi d'abbigliamento contraffatti in vendita sulla bancarella, processo da rifare

Quanti capi di abbigliamento contraffatti servono per essere condannati? Se sono pochi scatta la particolare tenuità del fatto oppure ne basta anche solo uno, di capi messi in vendita, per essere condannati?

È quanto dovranno decidere i giudici della Corte d’appello di Perugia ai quali è stato demandato, dalla Cassazione, il caso di un ambulante condannato con giudizio abbreviato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione contestando la mancata applicazione della causa di non punibilità, in Appello, a fronte della concessione da parte del giudice di primo grado dell’attenuante del fatto di particolare tenuità previsto nelle norme dell’articolo del codice penale sulla ricettazione.

Secondo i giudici di Cassazione c’è una sostanziale differenza tra la causa di non punibilità dell'articolo 131-bis del codice penale e l’attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'articolo 648, comma quarto. Differenza che la Corte territoriale non ha ben precisato “con specifico riferimento al numero dei capi contraffatti in sequestro ed al più che modesto valore economico”.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che “il delitto di ricettazione va tuttavia ricondotto, stante il numero non ingente di capi sequestrati e il loro conseguente scarso valore economico, all'ipotesi meno grave di cui al secondo comma dell'art. 648 cp”, mentre quello di appello ha valutato che “i fatti non possono ritenersi di particolare tenuità, l'imputato è infatti stato trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento ed era intento a porre in commercio tali prodotti contraffatti, elementi questi che escludono l'esiguità del danno”.

Chi ha ragione? Per la Cassazione la Corte d’appello deve procedere a un nuovo giudizio con nuove motivazioni.