Mette in vendita un'auto, invece di incassare la caparra si ritrova a pagare i truffatori: due a processo

“Voglio acquistare l’Alfa Romeo dell’annuncio” recita una voce dall’altra parte del telefono, ma in realtà sarebbe una truffa. La Procura di Perugia ha portato in tribunale due persone con l’accusa di truffa telematica per aver indotto in errore il venditore e incassato la caparra per l’auto invece che versarla al proprietario del mezzo.

I due imputati, difesi dagli avvocati Andrea Galmacci e Danilo Vincenzo Danieli, sono accusati di truffa in concorso per avere “con artifizi e raggiri consistiti nel contattare telefonicamente” il venditore e avere finto “di essere interessati all’acquisto della vettura messa in vendita tramite un portale di commercio online.

Uno dei due si sarebbe finto il direttore di un ufficio postale e “di avere problemi a effettuare il bonifico come acconto” invitando il venditore “a recarsi presso uno sportello Atm di Poste Italiane per effettuare, come giroconto, una ricarica della somma totale di 500 euro” su una carta prepagata intestata al complice.

Il venditore, quindi, si recava al bancomat e versava i soldi ai truffatori invece che incassarli. Per la Procura i truffatori avrebbero indotto in errore la persona offesa “a cui non veniva restituita la somma versata a titolo di acconto per l’acquisto della vettura”.

I fatti contestati sono avvenuti ad Assisi il 31 maggio del 2019.