Bastia Umbra, vende i beni dell'azienda fallita: sotto processo il titolare

Fa sparire i beni inseriti nella procedura fallimentare e li vende. Sotto processo il socio di un’azienda, difeso dall’avvocato Rossano Monacelli, per distrazione di beni sottoposti di beni sottoposti, appunto, al fallimento.

Secondo la Procura di Perugia l’uomo, in concorso con il socio e amministratore della società, deceduto nel corso delle indagini, avrebbe sottratto i beni di “proprietà della procedura fallimentare … detenuti in affitto sotto la giurisdizione del Tribunale di Perugia” per venderli “pur non essendone proprietario” a un’altra azienda.

Secondo i registri della procedura fallimentare sarebbero spariti un “muletto marca Om”, un “centro di lavoro verticale (un macchinario a controllo numerico, ndr), un tornio a controllo numerico Menti e uno con spingi barra, una sega elettrica industriale e una serie di “testine e frese per la lavorazione del ferro”.

I fatti sarebbero avvenuti a Bastia Umbra tra la fine di marzo e la metà di aprile del 2014.

Nel corso dell’udienza di oggi sono stati sentiti i testimoni che hanno confermato l’accesso in azienda per stilare l’elenco dei beni e come dopo alcune settimane fossero spariti.