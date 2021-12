Vende auto per anni, ma non ha mai pagato le tasse: commerciante denunciato per evasione fiscale

Vende auto per anni, ma non ha mai pagato le tasse: denunciato per evasione fiscale dai funzionari dell'Agenzia del demanio e dei monopoli. Il rivenditore di auto sarebbe risultato evasore totale nei confronti del fisco, con un’Iva mai pagata per oltre 550mila euro. Salatissima la multato: da un minimo di 1,1 milioni a un massimo di 2,3 milioni di euro.

L'Agenzia ha scoperto che a capo dell’azienda, una ditta individuale aperta alla fine del 2018, c'era un cittadino rumeno, classe 1971, che tra il 2019 e il 2020 non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi.

L'uomo avrebbe importato 106 auto da Olanda, Germania e Belgio, ma gli acquirenti versavano i soldi su conti correnti di banche in Romania.

La sede legale dell'attività era stata fissata in un edificio abbandonato da anni e che in passato aveva ospitato ristorante sito nella zona del Lago Trasimeno, in provincia di Perugia.

Sono in corso le procedure per la notifica dei provvedimenti amministrativi, mentre proseguono ulteriori accertamenti sull’evasore e la sua attività.