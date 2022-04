"L'auto te la vendo io, ho già l'acquirente", ma poi sparisce con i soldi: a giudizio

“Non si preoccupi dottore, l’auto gliela vendo io e le faccio fare un ottimo affare”. Il proprietario dell’auto, però, si ritrova adesso senza vettura e senza soldi.

Un cittadino albanese, difeso dall’avvocato Daniela Paccoi, è accusato di appropriazione indebita “perché per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava dell’autovettura di proprietà” di un dottore, suo conoscente, “di cui aveva il temporaneo possesso a titolo di procura speciale per la vendita”.

In forza di quell’atto notarile, secondo l’accusa, l’imputato avrebbe venduto l’autovettura, praticamente nuova, mai usata anche a causa delle chiusure imposte dal Covid. La vettura, secondo quanto appurato, sarebbe finita in Albania, e l'intermediario non avrebbe consegnato al venditore la sua parte, tolte le commissioni.

Per la Procura di Perugia e il proprietario dell’auto, costituitosi parte civile tramite l’avvocato Matteo Marinacci, si sarebbe tenuto tutto quanto dopo aver venduto l’auto il 15 aprile del 2021.

Il caso è finito in tribunale a Perugia, sul tavolo del giudice Francesco Loschi.