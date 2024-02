Vende al mercatino una sciabola militare e un pugnale

I carabinieri di Campello sul Clitunno hanno denunciato un 65enne italiano per vendita abusiva di armi. Il commerciante ambulante è stato sorpreso dai militari alla “Fiera del piccolo antiquariato, del rigattiere e del collezionismo d’arte” di Pissignano con una sciabola militare non denunciata e un pugnale arabo “berbero” messi in vendita senza averne alcun titolo né per il porto e né per la vendita.

L’uomo è stato denunciato e sanzionato. Le armi sono state sequestrate.