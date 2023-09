Velocità, cinture di sicurezza slacciate e telefonino alla guida: strage di patenti e punti tagliati

La Polizia Stradale di Perugia ha effettuato un vasto servizio di controllo della velocità lungo le principali arterie stradali della provincia, con un bilancio di 300 veicoli controllati e 321 persone identificate.

Gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 247 infrazioni al Codice della Strada, tra cui 19 per violazione delle norme sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e sull’uso degli apparecchi elettronici ed elevato 48 sanzioni per il superamento dei limiti di velocità.

Di rilievo anche i risultati ottenuti nell’ambito del controllo dei mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera, che si prefiggono l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme di maggior impatto sulla sicurezza stradale, l’osservanza delle norme che disciplinano la sistemazione del carico, la documentazione del materiale trasportato e il rispetto dei limiti di peso della merce che, nel caso di specie, non ammette tolleranze o franchigia. Sono state, infatti, 120 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della Polizia Stradale.

Nel complesso, sono stati decurtati di 255 punti, ritirate 9 patenti e sequestrati 3 veicoli. Da non tralasciare, infine, le attività di soccorso agli automobilisti in difficoltà o vittime di sinistri. Sono stati effettuati, infatti, 33 interventi per soccorso stradale e 10 per rilevamento degli incidenti.