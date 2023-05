Incidente di Torricella, oggi la veglia per ricordare le due giovanissime vittime. Fissati a domani i funerali di Nika

Un momento per commemorare Nika e Ana, le due giovanissime vittime dell’incidente di Torricella nel quale ha perso la vita anche il conducente dell’auto, un 28enne che guidava senza aver mai conseguito la patente.

Appuntamento alle 18 al parco di Sant’Anna: “Apprezzeremmo la presenza di più gente possibile, però chiediamo una sola cosa, massimo rispetto per noi, ma soprattutto per i familiari e per i due piccoli angeli. #nikapersempre #anapersempre” si legge in un messaggio diffuso sui social.

“Chiunque può portare palloncini o candele, lettere e messaggi da consegnare alle famiglie. Vogliamo ricordare per un’ultima volta prima del funerale” si legge ancora nel messaggio.

È stato fissato, inoltre, il funerale di Nika, domani alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, in via Caprera, e poi la tumulazione al cimitero di Ponte della Pietra per un “ultimo saluto con la nostra stellina” Vi aspetta tutti” recita il messaggio.

Palloncini bianchi e cartelli che ricordano le due giovani vittime sono stati esposti dagli amici e dai compagni del corso professionale.

Sul fronte dell’indagine, dopo aver appurato che l’auto su cui viaggiavano le vittime non era revisionata e non aveva l’assicurazione, emergerebbe che il conducente avrebbe scartato improvvisamente mentre sopraggiungeva la seconda vettura coinvolta nel sinistro, che era in fase di sorpasso. Da quello scartamento sarebbe derivato uno sbandamento, con il conducente che non era più in grado di controllare la vettura, il conseguente urto con il guard rail e poi il volo nel campo, con l’auto che si è ribaltata più volte.

Restano stabili, ma gravi, le condizioni dell’unico sopravvissuto, il 20enne fratello di una delle vittime, sbalzato fuori dalla vettura.

Un altro annuncio sui social riguarda la famiglia di Ana: “Stiamo raccogliendo soldi per sostenere la famiglia di Ana, per un aiuto economico per il funerale e spese aggiuntive, chiunque voglia donare, qualsiasi cifra è d’aiuto, grazie”.