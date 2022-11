Vede i carabinieri e prova ha scappare, era stato espulso a settembre

I carabinieri della stazione di Perugia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, in prossimità della stazione ferroviaria di Fontivegge, hanno proceduto al controllo di un 39enne magrebino, senza fissa dimora e disoccupato, che è risultato inottemperante all’ordine di espulsione del questore di Perugia emesso a settembre di quest’anno. L’uomo, alla vista della macchina dei militari ha cercato di scappare, proprio per sottrarsi al controllo, ma è stato prontamente raggiunto e fermato.

Visto il comportamento dell'uomo, ritenendo che la sua fuga fosse legata al fatto che potesse nascondere qualcosa, è stato perquisito e trovato in possesso di una dose di hashish e una di cocaina, che sono state sequestrate, mentre lui, oltre alla denuncia, è stato segnalato al Prefetto di Perugia

Comando Provinciale Carabinieri di Perugia come assuntore di stupefacenti.