Pandemia, Aeroporto umbro blindato: personale medico, tamponi, green pass e quarantena in Covid Hotel. L'analisi su Paesi Ue e Regioni

La variante Delta del Covid, più contagiosa rispetto a quella inglese, e in forte espansione in tutta Europa, è al centro di un Piano di contenimento varato dall'assessore regionale Luca Coletto in collaborazione con il Nucleo Epidemiologico. Tra i primi provvedimenti c'è quello di blindare l'aeroporto dell'Umbria sia per i voli nazionali che quelli europei ed extra Ue (il volo per Londra). Sono previsti controlli ferrei per la verifica dei digital green pass o del documento che accerta l'esito di un tampone negativo effettuato, la presenza di un esperto sanitario per effettuare tamponi e indirizzare passeggeri provenienti da fuori Ue alla quarantena (prevista di 5 giorni) da effettuare nei due Covid Hotel umbri (il Melody di Deruta e Villa Muzzi di Città di Castello) ancora attivi.

Sara impiegata anche la Protezione civile per suddividere i passeggeri dei vari voli a secondo del protocollo. "Abbiamo il diritto e dovere di effettuare i controlli - ha spiegato l'assessore regionale Luca Coletto - su coloro che vengono a visitare o tornano in Umbria. Dobbiamo tutelare la nostra economia - dopo il blocco che abbiamo pagato a caro prezzo - e le libertà che abbiamo conquistato in questi mesi. Inoltre, con i vaccini e la prevenzione, lavoriamo per un ritorno a scuola sicuro e duraturo". Il nucleo epidemiologico dell'Umbria ha effettuato un doppio studio, analizzando i dati sulla pandemia in tempo reale, sulle nazionali europee ed extra-Ue che fanno a scalo all'aeroporto dell'Umbria.

Il bollino rosso, se così si può dire, spetta all'Inghilterra dove la variante Delta è oltre il 90 per cento dei nuovi casi che sono in forte rialzo con oltre 30mila contagi. Preoccupano anche i Paesi Bassi - ma numeri decisamente più bassi ma una incidenza alta di variante Delta - e i dati provenienti dall'Albania, situazione ancora sotto controllo per Belgio, Malta e Austria. Tutti Paesi che va detto hanno contagi molto più alti della media nazionale e dell'Umbria. Analizzate anche le Regioni - relative ai voli che fanno scalo a Perugia -: la Sicilia e la Sardegna hanno l'incidenza maggiore di nuovi casi di Covid, mentre la Calabria è in linea con i dati dell'Umbria.