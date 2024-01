Perugia, vandali scatenati: danni al percorso verde, ferita anche un'oca

Vandali scatenati, devastata la zona del laghetto del percorso verde di Perugia. Il Comune, con una nota, denuncia "la distruzione di arredi, in particolare tre tavoli con sedute, quattro panchine e altrettanti cestini per la raccolta dei rifiuti; il contenuto di questi ultimi è stato sparso nell’area mentre i contenitori sono stati divelti e gettati in fossati e all’interno dell’area del laghetto". E ancora: "È stato danneggiato anche un gioco composto di cui si sta valutando la possibilità di recupero, mentre circa 10 giorni fa era stato vandalizzato e reso non più fruibile né recuperabile un altro gioco composto".

E poi, prosegue il Comune, "è stata segnalata la presenza nell’area interna del laghetto di un esemplare maschio di oca grigia che presentava ferite e uno stato di trauma. Allertato immediatamente il medico veterinario, l’animale è stato catturato e sottoposto alle cure del caso. Da un attento esame del professionista è emerso che l’oca presentava delle ferite dovute alla presenza di un filo da pesca; ciò ha richiesto un intervento di anestesia totale per asportazione dell’amo".

Indagini in corso per identificare i responsabili.

"Condanniamo con fermezza questi episodi – spiega l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini - con l’auspicio che i responsabili possano al più presto essere individuati e assicurati alla giustizia. Nel contempo abbiamo già concordato con la polizia locale e le altre forze dell’ordine un’intensificazione dei controlli della zona. Infine come Amministrazione sia già al lavoro per cercare di riparare e/o sostituire gli arredi distrutti affinché i nostri cittadini, soprattutto anziani e bambini, che frequentano l’area non vengano penalizzati oltremodo".