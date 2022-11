Vandali in azione al cimitero monumentale: devastata la chiesa di Monterone

Devastata la chiesa di Monterone al cimitero monumentale di Perugia. La denuncia è del consigliere comunale Riccardo Mencaglia (Fratelli d'Italia) che "esprime piena solidarietà alla comunità di Monteluce, al parroco don Nicola Allevi, all’intera unità pastorale cittadina e alla diocesi di Perugia-Città della Pieve per il gravissimo e vile danneggiamento.

Sono stati perpetrati numerosi atti vandalici, scoperti nella mattinata odierna, con la distruzione di arredi e il furto di oggetti per il culto e immagini sacre. Di fatto la chiesa è inagibile per il culto.

"Un atto che sconvolge per la violenza gratuita con cui è stato commesso - sottolinea il Coordinatore Riccardo Mencaglia - e che richiama tristemente alla memoria quello compiuto appena 6 anni fa ai danni della Cappella degli Infermi, nell’area ex ospedale, sempre a Monteluce".

La chiesa era stata anche visitata dai ladri, in passato, che avevano rubato quadri e oggetti sacri, solo alcuni ritrovati. "Confidiamo nell’attività delle autorità di pubblica sicurezza per risalire al più presto agli autori di questo spregevole gesto e nella piena collaborazione dell’Amministrazione comunale, che è già intervenuta in maniera tempestiva sin dalle prime battute, affinché quanto prima la chiesa di Monterone possa tornare agibile e aperta al culto" conclude la note di Mencaglia.