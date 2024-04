Vandali e ladri in centro storico: denunciati sette giovani

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia e della Stazione di Ponte San Giovanni sono intervenuti nel centro storico dove erano stati segnalati da residenti, in via Mattioli, diversi giovani visti prendere a calci le autovetture in sosta, danneggiare mezzi e urinare per strada.

I militari hanno rintracciato sette ragazzi, di cui tre minorenni che hanno tentato la fuga nelle vie limitrofe, ma sono stati fermati e trovati in possesso di oggetti, tra cui alcuni monili in oro, di cui non hanno saputo giustificare il possesso. I giovani sono stati condotti , insieme ad alcuni agenti della Questura di Perugia, presso il Comando Provinciale dell’Arma.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che i fermati corrispondevano agli autori di almeno due furti in abitazione perpetrati poco prima nella zona del centro storico. Parte della refurtiva è stata riconosciuta e restituita alle vittime, mentre per i restanti oggetti recuperati sono in corso ulteriori verifiche per risalire ai rispettivi proprietari.

Uno dei fermati, un 23enne tunisino, senza fissa dimora, era gravato da un provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Perugia lo scorso 2 gennaio, motivo per cui è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma Ponte Galeria.

Tutti e sette i fermati sono stati denunciati per il reato di furto in abitazione in concorso.