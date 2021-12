Vandali in azione nel parcheggio condominiale, danneggiate due auto in sosta e il portone del garage

Vandali in azione nel parcheggio condominiale. Per due volte, in appena un mese e mezzo, ignoti sono penetrati nell'area di sosta riservata ai residenti, complice anche un guasto non ancora riparato per quanto riguarda il cancello della corsia garage, in un condominio di via Cacciatori delle Alpi e infranto i vetri di un'autovettura la notte tra il 6 ed il 7 novembre scorso; raid replicato nella notte tra il 22 e il 23 dicembre.

Il primo episodio di vandalismo ha riguardato una Toyota Yaris alla quale è stato infranto il lunotto posteriore. Dopo circa un mese, la notte tra il 22 ed il 23 dicembre, c’è stato un nuovo passaggio dei vandali che hanno colpito nuovamente sulla Yaris, danneggiando il parabrezza, e accanendosi contro una BMW di proprietà di un altro condomino, infrangendo il lunotto.

In entrambi i casi di danneggiamento non è stato asportato nulla dall'interno dell'abitacolo delle due autovetture. Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre è stato anche danneggiato il portone condominiale.

Nel primo caso la proprietaria dell'auto non aveva sporto denuncia, ma visto l'accanimento e dopo l'ultimo episodio, insieme con il proprietario dell'altra vettura si sono rivolti alla Poliziae sono stati consegnati i filmati delle telecamere presenti in zona.