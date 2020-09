Vandali in azione al Borgo bello, tagliata la tela degli ombrelloni del Café Sant'Ercolano

Le notti movimentate non si verificano solo nella parte alta della città, ma anche in una zona che, fino ad ora, era rimasta abbastanza tranquilla. Dopo le gomme squarciate a due residenti, lo spaccio continuo dietro la fontana del tritone e le scalette di Sant'Ercolano trasformate in gabinetto, i vandali adesso se la prendono anche contro gli arredi dei locali.

La denuncia sui social è del titolare del Café Sant'Ercolano - Bar Sport che alla riapertura martedì ha scoperto che qualcuno aveva tagliato, come un dipinto di Fontana, la tela degli ombrelloni della terrazza esterna del locale.

"I fenomeni della notte, a differenza di tanta gente che si gode il centro in pace. Negli ultimi giorni oltre i danneggiamenti alle auto parcheggiate, tagliato con coltello o cacciavite l'ombrellone del locale durante le ore di chiusura".

Probabilmente l'atto vandalico è da ricollegare proprio agli autori, anche nel giorno, della foratura delle gomme delle auto dei residenti. E nel quartiere residenti e commercianti iniziano a preoccuparsi, sperando che sia un gesto isolato e non l'inizio di comportamenti incivili che si accompagnano alle notti perugine.

