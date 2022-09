Mentre intervengono per l'incidente causato da un ubriaco, ne beccano un altro che sfreccia sulla Flaminia

Ubriaco, provoca un incidente. Auto sottoposta a fermo amministrativo, patente ritirata e denuncia. E mentre gli agenti della polizia stradale finivano di scrivere il verbale, un altro automobilista, anche lui ubriaco, è finito nei guai. Perché nel tratto di Flaminia dove si era verificato l'incidente, in cui c'erano stati dei feriti, era passato a forte velocità, non accorgendosi evidentemente della presenza della polizia. Che, al contrario, lo aveva visto e sentito arrivare con largo anticipo, fermandolo per un controllo in tutta sicurezza.

I fatti si sono verificati alcuni giorni fa sulla statale 3. La stradale di Foligno era intervenuta per un incidente in cui erano rimasti coinvolti tre veicoli. Mentre gli agenti effettuavano i rilievi, hanno intuito che il conducente dell'auto che aveva causato lo scontro potesse essere alternato. Sottoposto all'alcol test, è risultato, infatti, con valori superiori al consentito. L'automobilista, un 44enne, è stato denunciato per aver causato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza. All’uomo è stata anche ritirata la patente con la conseguente sospensione da 6 mesi ad 1 anno, il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni.

Mentre erano intenti a terminare le operazioni, gli agenti hanno notato sopraggiungere un’altra autovettura a velocità pericolosa. In sicurezza, hanno deciso di fermare il conducente e sottoporre anche quest'ultimo a controllo.

L’uomo, un cittadino italiano di 34 abbu, è risultato positivo all’esame dell’alcoltest con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Gli agenti, a quel punto, hanno proceduto anche nei confronti di quest’ultimo, provvedendo al ritiro della patente e alla sua denuncia.