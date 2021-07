Vigili del fuoco di Foligno in azione: rogo domato

Incendio in casa a Valtopina nel pomeriggio di venerdì 16 luglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno. L'incendio, secondo una prima ricostruzione, è partito da una lavatrice. Il rogo è stato domato in poco tempo. Fortunatamente non si registrano feriti.