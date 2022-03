Flaminia, l'autovelox furbetto e più odiato dell'Umbria abbattuto nella notte: il palo di sostegno sarebbe stato tagliato

L'odiato, contestato e aggiungeremo anche un po' furbetto (e spiegheremo dopo perchè) autovelox "comunale" dell'ex sindaco di Valtopina (tra altro sfiduciato dalla sua maggioranza e rimandato a casa per altri motivi) che ha reso pingue il bilancio comunale di un comune di neanche 2mila anime in questi due anni; è stato abbattuto questa notte da mani anonime. La notizia è volata sul web e sulla varie chat degli abitanti di Nocera e Gualdo Tadino che lavorano nel folignate come pendolari. Foto chiare, nitide, del palo di sostegno caduto. Colpa delle raffiche di vento di questi giorni (veramente presenti e gelide). No, almeno non sembrerebbe. Fonti ben qualificate parlano di un taglio secco, meccanico da parte di anonimi.

Mai come oggi in quel punto gli automobilisti rallentano, osservano e fotografano quell'autovelox comunale. C'è chi parla di alcuni pendolari infuriati che avrebbero fatto un raid intorno alle 4 della mattina, armati di frullino meccanino. Voci, unica certezza palo a terra. E' stato ed era il più odiato autovelox dell'Umbria perchè messo su un tratto - i dati sono chiari - con pochi incidenti e dove la velocità massima era ed è soltanto di 70 chilometri orari. Ma soprattutto furbettissimo autovelox dato che era messo in una posizione che tutelava e tutela i cittadini di Valtopina mentre picchia duro sui pendolari degli altri comune.

"La scelta effettuata dal Comune di Valtopina - si evince nell'interpellanza del deputo umbro Virginio Caparvi - appare dunque come un tentativo di consolidare la stabilità finanziaria dell’ente, piuttosto che garantire la sicurezza stradale dei transitanti, i quali sono per la stragrande maggioranza cittadini dei comuni limitrofi e non del comune di Valtopina stante la scelta ‘furba’ di posizionare detto rilevatore tra i due svincoli del comune". L'autovelox tornerà in funzione? Forse sì, forse no... anche perchè a Valtopina è commissariata e andrà al voto a maggio.