Maltempo, alberi e rami caduti sulla statale Tre Valli: chiusa, lavori in corso

Il maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Perugia ha particolarmente fatto danni nello spoletino e in Valnerina. Qui si concentrano la maggior parte delle richieste di intervento rivolte ai centrali dei Vigili del Fuoco. Anche Anas e forze dell'ordine in azione: la strada statale 685 ‘Tre Valli Umbre’ è provvisoriamente chiusa al transito in entrambe le direzioni al km 20,500, nel comune di Norcia , a causa della caduta rami e piante sulla carreggiata. La circolazione è deviata con indicazioni sul posto. Si trova al lavoro la task-force che dovrà ripristinare la normale circolazione dopo la messa in sicurezza dell'area.



