Umbria, due salvataggi in montagna: famiglia con l'auto intrappolata nel ghiaccio, escursionista si perde nel bosco

Una domenica di interventi in montagna per i Vigili del Fuoco e forze dell'ordine. In Valnerina, per la precisione a Castelluccio di Norcia, una famiglia è rimasta intrappolata con l'auto sulle strade innevate e ghiacciate della "piana". Non riuscendo più a muoversi hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno immediatamente prestato soccorso la famiglia - c'era anche un bambina piccola - portandola al sicuro a Norcia e recuperando il mezzo su cui viaggiavano. L'intervento è avvenuto intorno alle 12,30 di oggi.

Il secondo salvataggio in località Gavelli, nel comune di Sant'Anatolia di Narco. Un uomo del 1950 residente nel comune di Spoleto a passeggio con il proprio cane ha perso l'orientamento in un sentiero della zona. Attivato anche elicottero di Arezzo Drago 53 dei Vigili del Fuoco. che, una volta avvistato l'uomo, ha comunicato le coordinate alla squadra di terra permettendo il recupero, l'uomo è in buone condizioni.