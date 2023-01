Nevicata record in Umbria, famiglie isolate raggiunte solo grazie all'uso del "Gatto delle Nevi"

Non è stato facile raggiungere quelle famiglie rimaste isolate a causa della nevicata record di oggi che ha colpito soprattutto la Valnerina. I sindaci di Preci e Norcia hanno subito chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco ma ci sono voluti mezzi speciali per arrivare nelle zone più isolate e con oltre un metro di neve, strade chiuse e alberi divelti. In Valnerina è stato fondamentale rimettere in attività il gatto delle nevi per consentire l’assistenza alle persone rimaste isolate per quasi tutto il giorno. Nel comando di Perugia sono rientrate circa 40 unità per il servizio di emergenza in tutte le sedi di servizio. Alle 17.10 sono stati 88 gli interventi fatti causa maltempo. In coda ci sono ancora una cinquantina di chiamate. Attualmente la zona più colpita è Foligno a seguire Spoleto Perugia.