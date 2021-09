Valnerina, le fiamme divorano un'abitazione nella notte: l'allarme lanciato dai residenti

Non ci sono stati feriti nell'incendio che, ieri notte, si è sviluppato all'interno di un'abitazione a Scheggino. L'immobile è attualmente inagibile a causa dei molti danni provocati dalle fiamme. L'allarme era scattato intorno alle 23,30 quando sono entrate in azione le squadre dei Vigili del Fuoco di Spoleto e di Norcia. Presenti anche i militari dell'Arma dello locale stazione. Le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. I residenti erano fuori quando le fiamme hanno avvolto i locali. Al loro rientro, vedendo il fumo, hanno dato l'allarme facendo intervenire gli esperti anti-incendi dei Vigili del Fuoco.