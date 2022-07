IN BREVE Valnerina devastata dagli incendi: altro rogo in zona Cascia, chiesto intervento mezzi aerei per arginare la fiamme

Un vasto incendio si registra, anche oggi, in Valnerina: in particolare stavolta nel comune di Cascia - a Civita - dove le fiamme stanno distruggendo boschi e terreni. Una task-force umbra-laziale dei Vigili del Fuoco sta cercando di circoscricere l'area dell'incendio dalle 17 di oggi. Tutti gli specialisti sono stati schierati sul territorio: chiesto anche l'intervento di mezzi aerei per le operazione di spegnimento nei luoghi più impervi da raggiungere per le squadre a piedi.