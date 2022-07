ESTATE ROVENTE | Valnerina, si allarga l'incendio di Casali di Montebufo: campi e boschi distrutti, chiesto l'intervento dell'elicottero regionale

Arrivano non buone notizie dalla Valnerina alle prese con le fiamme che stanno distruggendo boschi e campi: l'incendio di Casali di Montebufo ha ripreso forza e vigore dopo che ieri sera si era ipotizzato di poter dichiarare lo stato di bonifica per poter spegnere gli ultimi focolai. La situazione invece è nettamente peggiorata nel corso delle ore: sul posto stanno lavorando senza sosta le squadre di Norcia e Sellano, insieme a due squadre dell'Agenzia forestale. E' stato richiesto inoltre l'intervento dell'elicottero regionale per effetturare degli sganci mirati di acqua nelle aree dove avanzano sempre di più le fiamme. La situazione dunque resta difficile e i danni al patrimonio natale si fanno ingenti. Non ci sarebbero persone e case a rischio.