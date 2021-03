Valnerina assediata dagli inquinatori, ma la Forestale non perdona: 13 multe, altre 12 indagini in corso

La verde Valnerina assediata da inquinatori che alimentano discariche di rifiuti di tutti i tipi. Un degrado che il Corpo dei Carabinieri Forestali sta combattendo, anche con lunghe indagini per risalire ai colpevoli, da diversi mesi. I Comuni più colpiti dal fenomeno delle discariche si trovano soprattutto nella Valnerina ternana: Montefranco, Arrone e Ferentillo.

I militari hanno effettuato dal mese di novembre 2020 al mese di febbraio 2021 ben 50 controlli specifici. Le indagini hanno portato all'identificazione di 13 cittadini responsabili dell’abbandono di rifiuti, a cui sono stati complessivamente contestati verbali amministrativi per un importo totale di 2mila 500 euro. Sono in corso altri 12 accertamenti su altrettante discariche in mezzo la verde. Nei prossimi giorni, con la chiusura del cerchio, sono previste altre multe pesanti.