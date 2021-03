Controlli anti-Covid in Valnerina, fermati turisti da fuori regione: 4 multe pesanti, 123 persone identificate

Strade blindate da parte dei Carabinieri in Valnerina per far rispettare il divieto di spostamenti tra regioni ai tempi del Covid in tutte le fasce orarie della giornata. In particolare, nel fine settimana scorso, da venerdì 19 a lunedì 22 marzo, in tutto il territorio di competenza della più distante Compagnia della Provincia di Perugia - che include i Comuni di Norcia, Cascia, Preci, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo, per un’area che va dal confine con la Provincia di Rieti nella Regione Lazio a quello con le Province di Macerata e Ascoli Piceno nella Regione Marche – si mantiene basso il traffico sulle strade della Valnerina, con 97 mezzi controllati in transito e 3 sanzioni elevate al Codice della Strada, così come ancora contenuti risultano gli spostamenti dei cittadini, nel rispetto delle misure anti-covid, con 123 persone identificate e 4 sanzioni in materia.