In moto a folle velocità, in auto senza assicurazione o revisione: multe lungo le strade della Valnerina

Controlli lungo le strade della Valnerina. I carabinieri, infatti, hanno effettuato diversi servizi preventivi, anche attraverso posti di controllo per prevenire reati e violazioni al codice della strada. In totale sono stati controllati 130 veicoli, 197 persone e 72 esercizi pubblici. I carabinieri della stazione di Preci hanno sanzionato quattro persone, un uomo che circolava di notte con la sua autovettura i cui dispositivi luminosi non funzionavano, un giovane è stato multato per non aver rispettato il segnale di stop, un uomo circolava a bordo della sua auto senza indossare la cintura di sicurezza, infine un uomo è stato sanzionato perché sorpreso a guidare un’auto nonostante fosse già destinatario di un provvedimento di sospensione della patente di guida;

I militari di Cascia hanno denunciato sei persone, due delle quali guidavano la propria auto senza che questa fosse stata sottoposta alla revisione, altre due persone sono state multate perché circolavano a bordo di veicoli senza documenti; un giovane è stato invece sanzionato perché a bordo di una moto viaggiava ad una velocità pericolosa. In ultimo, un uomo è stato multato perché sorpreso a guidare con la patente scaduta.