Valnerina, strade sorvegliate speciali: multe agli automobilisti indisciplinati

Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto. In questa parte della Valnerina si è concentrata l'attività di controllo dei carabinieri. Un monitoraggio incentrato sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle normative covid.

Sono stati controllati 136 veicoli e identificate 210 persone, 61 i green pass verificati nelle attività commerciali. Sei le multe effettuate, per guida pericolosa, mancata revisione del veicolo o per non aver indossato le cinture di sicurezza.