Valnerina, cade in dirupo durante una passeggiata: salvataggio di Vigili del Fuoco

Durante una passeggiata è finito in un dirupo dal quale, complici anche le ferite riportate, non riusciva a risalire. Da qui è scattata la richiesta d'aiuto alle per salvare ferito. Il recupero è spettato ai vigili del fuoco della Caserma di Norcia hanno con funi, picchetti e altri particolari strumenti portato a termine l'operazione. Il ferito, curato dal personale del 118, è stato considerato un codice giallo, dunque il giovane non era e non è in pericolo. Il fatto è avvenuto a Cerreto di Spoleto.