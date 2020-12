FOTO NOTIZIA Volevano vedere Castelluccio sotto la neve ma restano con l'auto intrappolati

Il desiderio di toccare la neve fresca, la prima di questo inverno, e magari di giocare un po' all'aria aperta dopo mesi di virus e restrizioni, hanno giocato un brutto scherzo a due famiglie che erano salite in direzione della Piana di Castelluccio nei pressi della Forca di Presta. Una decina di neve gelata e la poca praticità nel guidare in tali condizioni climatiche ha costretto gli automobilisti a chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco per riprendere la via di casa. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute: quella di Norcia e la marchigiana di Arquata del Tronto. Nel giro di poco tutto è stato risolto senza danni e feriti.