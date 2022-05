Autovelox della discordia, polemiche per i controlli elettronici dal cavalcavia della Perugia-Ancona

In lontanaza non si vede. Un cartello lo dovrebbe segnalare, ma gli automobilisti protestano perché la segnalazione non è efficace. E il risultato è che le multe fioccano. Per l'indignazione sui social di chi si trova spesso e volontieri a passare di lì, lungo la Perugia-Ancona, in direzione Perugia, all'altezza dello svincolo di Valfabbrica.

L'autovelox, come testimoniano in molti su internet, sta, sul cavalcavia, seminascosto dal guard rail. Per capire se ci sia o meno, dicono in molti, è più semplice controllare se ci sia o meno nei paraggi un'auto di servizio della polizia locale.

Lecito oppure no, corretto per favorire la sicurezza in strada oppure un metodo per fare cassa. Opinioni differenti in una bufera che imperversa in rete.