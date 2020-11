Valfabbrica, nuova operazione anti-droga dei militari: 15 grammi di cocaina sequestrati

Nuova operazione antidroga dei Carabinieri di Valfabbrica che hanno fermato un giro di spaccio. I militari hanno bloccato l’uomo appena dopo aver consegnato una dose di cocaina a due ragazzi che lo stavano aspettando in una frazione del perugino. L’uomo fermato è un cittadino albanese di 26 anni, in Italia con visto turistico.

I Carabinieri di Valfabbrica dopo un’accurata perquisizione nell'auto, hanno ritrovato in due calzini 7 ovuli di cocaina per un totale di ben 14 grammi. Il giovane è stato arrestato per le ipotesi di reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ma il Tribunale di Perugia ha rimesso in libertà il pusher perchè incensurato.